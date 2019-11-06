Start ins neue Leben (Doppelfolge 1+2)Jetzt ohne Werbung streamen
Schmetterlinge im Bauch
Folge 1: Start ins neue Leben (Doppelfolge 1+2)
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Nelly Heldmann und Nils Heyden stehen kurz vor der Erfüllung ihrer privaten Träume. Nelly trägt bereits das Brautkleid, Nils macht seiner Partnerin einen Heiratsantrag. Doch alles kommt anders: Die beiden begegnen sich, unterstützen sich bei ihrem Neuanfang, werden Freunde. Bald wissen sie beinahe alles voneinander - nur nicht, dass sie füreinander bestimmt sind ... Start der neuen Sat.1-Telenovela mit Alissa Jung und Raphaël Vogt! Rechte: Sat.1
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
0
