Schmetterlinge im Bauch
Folge 10: Alte Vertrautheit - Teil 1
23 Min.Ab 12
Eigentlich wollte Nelly mit Jens nur sein geklautes Auto abholen, als sie sich plötzlich mit Handschellen an ihn gekettet in Polizeigewahrsam wiederfindet. Und obwohl sie es eigentlich gar nicht will, stellt sich wieder Vertrautheit zwischen ihnen ein. Nelly lässt sich zu einem Essen überreden - und bekommt eine Ansage, die es in sich hat ...
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions