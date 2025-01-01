Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schmetterlinge im Bauch

Alte Vertrautheit - Teil 1

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 10
Joyn Plus
Alte Vertrautheit - Teil 1

Alte Vertrautheit - Teil 1Jetzt ohne Werbung streamen

Schmetterlinge im Bauch

Folge 10: Alte Vertrautheit - Teil 1

23 Min.Ab 12

Eigentlich wollte Nelly mit Jens nur sein geklautes Auto abholen, als sie sich plötzlich mit Handschellen an ihn gekettet in Polizeigewahrsam wiederfindet. Und obwohl sie es eigentlich gar nicht will, stellt sich wieder Vertrautheit zwischen ihnen ein. Nelly lässt sich zu einem Essen überreden - und bekommt eine Ansage, die es in sich hat ...

Alle Staffeln im Überblick

Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

Alle 1 Staffeln und Folgen