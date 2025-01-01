Schmetterlinge im Bauch
Folge 100: Episode 100
22 Min.Ab 12
Nelly verweist Konstantin wegen des Verdachts gegen Hallstedt an seinen Bruder. Sie ist überzeugt, nichts Falsches getan zu haben. Und noch jemand anderes schätzt Nellys resolutes Verhalten und möchte sich dafür bei ihr bedanken: Angelika Borodina überrascht sie mit einem großzügigen Angebot, als Dank dafür, dass Nelly sie vor ihrem rasenden Ehemann gerettet hat ...
