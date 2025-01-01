Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmetterlinge im Bauch

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 100
Schmetterlinge im Bauch

Folge 100: Episode 100

22 Min.Ab 12

Nelly verweist Konstantin wegen des Verdachts gegen Hallstedt an seinen Bruder. Sie ist überzeugt, nichts Falsches getan zu haben. Und noch jemand anderes schätzt Nellys resolutes Verhalten und möchte sich dafür bei ihr bedanken: Angelika Borodina überrascht sie mit einem großzügigen Angebot, als Dank dafür, dass Nelly sie vor ihrem rasenden Ehemann gerettet hat ...

