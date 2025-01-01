Schmetterlinge im Bauch
Folge 101: Episode 101
22 Min.Ab 12
Nelly findet Marks Vorschlag, seine Anteile zu übernehmen, absurd. Doch nach und nach treiben die Ereignisse auf eine Entscheidung zu. Traut sie sich zu, Anteilseignerin einer Fluggesellschaft zu werden? Nils sucht Maybritts Nähe, doch die weiß noch nicht, ob sie dem plötzlichen Glück trauen kann. Ein Missverständnis führt dazu, dass sie sich in alte Muster zurückgeworfen fühlt ...
