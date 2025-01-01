Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmetterlinge im Bauch

Episode 103

SAT.1 emotions Staffel 1 Folge 103
Episode 103

Schmetterlinge im Bauch

Folge 103: Episode 103

22 Min. Ab 12

Nellys Position als Anteilseignerin führt zu Unterstellungen der Kollegen. Auch Mark zeigt Unverständnis für ihre Nöte und Nils' abweisendes Verhalten macht Nelly zu schaffen. Zu allem Überfluss grinst ihr von den Plakaten auch noch ihr eigenes Konterfei entgegen. Schlimmer geht es nicht, denkt Nelly und hat nicht mit Hallstedt gerechnet ...

Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

