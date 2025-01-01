Schmetterlinge im Bauch
Folge 103: Episode 103
22 Min.Ab 12
Nellys Position als Anteilseignerin führt zu Unterstellungen der Kollegen. Auch Mark zeigt Unverständnis für ihre Nöte und Nils' abweisendes Verhalten macht Nelly zu schaffen. Zu allem Überfluss grinst ihr von den Plakaten auch noch ihr eigenes Konterfei entgegen. Schlimmer geht es nicht, denkt Nelly und hat nicht mit Hallstedt gerechnet ...
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions