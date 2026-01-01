Schmetterlinge im Bauch
Folge 104: Episode 104
21 Min.Ab 12
Hallstedts PR-Kampagne trägt enorme Früchte. Während Konstantin und Mark das Interesse der Medien am neuen "Frolleinwunder" Nelly als Einzige zu begrüßen scheinen, sucht Judith nach einer Möglichkeit, den Nelly-Hype zu beenden. Sie wird fündig und manövriert sie in eine brenzlige Lage ...
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions