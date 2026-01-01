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Schmetterlinge im Bauch

Episode 104

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 104
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Schmetterlinge im Bauch

Folge 104: Episode 104

21 Min.Ab 12

Hallstedts PR-Kampagne trägt enorme Früchte. Während Konstantin und Mark das Interesse der Medien am neuen "Frolleinwunder" Nelly als Einzige zu begrüßen scheinen, sucht Judith nach einer Möglichkeit, den Nelly-Hype zu beenden. Sie wird fündig und manövriert sie in eine brenzlige Lage ...

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