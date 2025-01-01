Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schmetterlinge im Bauch

Episode 105

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 105
Joyn Plus
Episode 105

Episode 105Jetzt ohne Werbung streamen

Schmetterlinge im Bauch

Folge 105: Episode 105

22 Min.Ab 12

Nellys Interview als neuer Star Line-Shootingstar wird trotz einiger Stolpersteine doch noch ein Erfolg, und zu Hause wird sie von ihren Freunden gefeiert. Mark platzt vor Stolz, fühlt sich ein bisschen als Nellys Entdecker und animiert sie, auch die Privilegien ihrer neuen Rolle in Anspruch zu nehmen.

Alle Staffeln im Überblick

Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

Alle 1 Staffeln und Folgen