Schmetterlinge im Bauch
Folge 105: Episode 105
22 Min.Ab 12
Nellys Interview als neuer Star Line-Shootingstar wird trotz einiger Stolpersteine doch noch ein Erfolg, und zu Hause wird sie von ihren Freunden gefeiert. Mark platzt vor Stolz, fühlt sich ein bisschen als Nellys Entdecker und animiert sie, auch die Privilegien ihrer neuen Rolle in Anspruch zu nehmen.
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions