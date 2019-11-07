Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Schmetterlinge im Bauch

Episode 107

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 107vom 07.11.2019
Joyn+
Episode 107

Episode 107Jetzt ohne Werbung streamen

Schmetterlinge im Bauch

Folge 107: Episode 107

21 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Für Nelly bringt ihre neue Position als Teilhaberin allerlei unangenehme Veränderungen: Katrin empfiehlt ihr den Auszug, das Verhältnis zu ihren Kollegen kühlt sich deutlich ab und schließlich benutzt sie Konstantin auch noch als hübsches, aber dämliches Star Line-Gesichtchen bei Geschäftsverhandlungen ...

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

Alle 1 Staffeln und Folgen