Folge 108: Episode 108

22 Min.Ab 12

Nelly versucht, ihrer neuen Rolle als Geschäftsführerin gerecht zu werden - dabei muss sie auf Marks Hilfe und Nils' Verständnis verzichten. Und dann steht die Feuertaufe schneller an, als gedacht. Alles wäre irgendwie zu bewältigen, würde sie nur den Beistand ihres besten Freundes Nils nicht so vermissen ...

