Schmetterlinge im Bauch
Folge 109: Episode 109
21 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Obwohl sich Nelly und Nils zum Essen verabreden, um endlich mal wieder miteinander zu reden, fremdelt es zwischen ihnen. Als sie Mark davon berichtet, findet sie wenig Verständnis: Frauen und Männer können eben nicht "nur" Freunde sein. Und auch Maybritt scheint Nils gegenüber diese Meinung zu vertreten ...
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Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 emotions & © Season 1: Sat.1