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Schmetterlinge im Bauch

Episode 109

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 109vom 07.11.2019
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Schmetterlinge im Bauch

Folge 109: Episode 109

21 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Obwohl sich Nelly und Nils zum Essen verabreden, um endlich mal wieder miteinander zu reden, fremdelt es zwischen ihnen. Als sie Mark davon berichtet, findet sie wenig Verständnis: Frauen und Männer können eben nicht "nur" Freunde sein. Und auch Maybritt scheint Nils gegenüber diese Meinung zu vertreten ...

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