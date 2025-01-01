Schmetterlinge im Bauch
Folge 11: Alte Vertrautheit - Teil 2
23 Min.Ab 12
Nils fordert Jens auf, aus Nellys Leben zu verschwinden, doch der gibt nicht auf. Er rückt Nelly bei Star Line auf die Pelle und leiert Mark, sehr zu Nellys Unmut, auch noch einen Rundflug über Berlin aus dem Kreuz. Doch als Mark Jens zum Provinzler abstempeln will, springt Nelly ihm unerwartet zur Seite. Sein anschließender Kuss stürzt sie in tiefe Verwirrung ...
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
12
