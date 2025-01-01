Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmetterlinge im Bauch

Alte Vertrautheit - Teil 2

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 11
Alte Vertrautheit - Teil 2

Schmetterlinge im Bauch

Folge 11: Alte Vertrautheit - Teil 2

23 Min.Ab 12

Nils fordert Jens auf, aus Nellys Leben zu verschwinden, doch der gibt nicht auf. Er rückt Nelly bei Star Line auf die Pelle und leiert Mark, sehr zu Nellys Unmut, auch noch einen Rundflug über Berlin aus dem Kreuz. Doch als Mark Jens zum Provinzler abstempeln will, springt Nelly ihm unerwartet zur Seite. Sein anschließender Kuss stürzt sie in tiefe Verwirrung ...

Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

