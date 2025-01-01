Schmetterlinge im Bauch
Folge 110: Episode 110
22 Min.Ab 12
Sowohl Nelly als auch Nils hängt der misslungene Abend nach, und es kommt bei beiden Pärchen zu Diskussionen. Als Nelly auf Marks Verhältnis zu Maybritt zu sprechen kommt, behauptet Mark, mit Maybritt ausschließlich befreundet zu sein. Auch Nils hört von Maybritt, dass zwischen ihr und Mark nur Freundschaft bestehe ...
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions