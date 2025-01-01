Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmetterlinge im Bauch

Folge 111: Episode 111

21 Min.Ab 12

Nils' Versuch, Nellys Reisebus einzuholen, führt dazu, dass beide an einer Autobahnraststätte im Nirgendwo festhängen. In einem schäbigen Motel müssen sie sich notgedrungen eine enge Pritsche teilen. Erst als Mark anruft merkt Nelly, wie ungern sie die Vertrautheit mit Nils unterbrechen möchte ...

