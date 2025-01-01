Schmetterlinge im Bauch
Folge 111: Episode 111
21 Min.Ab 12
Nils' Versuch, Nellys Reisebus einzuholen, führt dazu, dass beide an einer Autobahnraststätte im Nirgendwo festhängen. In einem schäbigen Motel müssen sie sich notgedrungen eine enge Pritsche teilen. Erst als Mark anruft merkt Nelly, wie ungern sie die Vertrautheit mit Nils unterbrechen möchte ...
Schmetterlinge im Bauch
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions