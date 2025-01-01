Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schmetterlinge im Bauch

Episode 113

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 113
Joyn Plus
Episode 113

Episode 113Jetzt ohne Werbung streamen

Schmetterlinge im Bauch

Folge 113: Episode 113

22 Min.Ab 12

Umsonst versuchen Nelly und Nils, Mark und Maybritt von ihrer Unschuld zu überzeugen. Mark wird dadurch noch eifersüchtiger, und auch Maybritt scheint sich davon anstecken zu lassen. Sie lässt Nils auf dem Parkplatz stehen, fährt ohne ihn weg. Kurze Zeit später folgt ihr Mark, und Nelly muss zusehen, wie sie allein nach Berlin kommt ...

Alle Staffeln im Überblick

Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

Alle 1 Staffeln und Folgen