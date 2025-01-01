Schmetterlinge im Bauch
Folge 113: Episode 113
22 Min.Ab 12
Umsonst versuchen Nelly und Nils, Mark und Maybritt von ihrer Unschuld zu überzeugen. Mark wird dadurch noch eifersüchtiger, und auch Maybritt scheint sich davon anstecken zu lassen. Sie lässt Nils auf dem Parkplatz stehen, fährt ohne ihn weg. Kurze Zeit später folgt ihr Mark, und Nelly muss zusehen, wie sie allein nach Berlin kommt ...
Schmetterlinge im Bauch
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions