Schmetterlinge im Bauch

Episode 114

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 114
Joyn Plus
Episode 114

Episode 114Jetzt ohne Werbung streamen

Schmetterlinge im Bauch

Folge 114: Episode 114

22 Min.Ab 12

Mark tut es leid, dass er Nelly im Affekt an der Tanke stehen gelassen hat. Als er dorthin zurückkehrt, ist sie nicht mehr da. Besorgt kommt er bei ihr zu Hause an und erfährt von Katrin, dass sie schon wieder bei Nils ist. Katrins und Nils' Bemühungen, die beiden zu versöhnen, sind erfolgreich. Nelly ist aber erschüttert, als sie am nächsten Morgen in Marks Bett eine fremde Haarspange findet.

