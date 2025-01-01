Schmetterlinge im Bauch
Folge 116: Episode 116
22 Min.Ab 6
Nelly ist überzeugt, dass Mark mit Maybritt fremd gegangen ist. Von der Information über Jens' anstehende Hochzeit mit Anne aufgewühlt, knallt sie Mark eine, nur um kurz danach zu erfahren, dass doch nichts zwischen Mark und Maybritt war. Der Tag wird "gekrönt" von Jens' Einladung zu seiner Hochzeit ...
Schmetterlinge im Bauch
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
6
6
Copyrights:© SAT.1 emotions