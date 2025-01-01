Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 118
Folge 118: Episode 118

22 Min.Ab 12

Nelly ist froh über Marks Zusage, doch schließlich muss sie erfahren, dass er lieber zu einer Luftfahrt-Messe fliegt. Sie will weder allein noch mit ihrer Mutter zur Hochzeit, als sich Nils als Begleitung anbietet ... Judith geht zähneknirschend und nur nach gutem Zureden von Konstantin in das Treffen mit Hallstedt. Als der es mit seinen Provokationen übertreibt, bricht sie die Verhandlungen ab.

