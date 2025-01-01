Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmetterlinge im Bauch

Episode 119

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 119
Episode 119

Schmetterlinge im Bauch

Folge 119: Episode 119

21 Min.Ab 12

Nelly und Nils beginnen ihre gemeinsame Reise wie ein eingespieltes Team, und Nelly merkt, wie gut ihr die Begleitung ihres Freundes tut. Übermütig denken sie sich auf der Fahrt eine romantische Kennenlern-Geschichte aus. In Bielefeld angekommen, treffen sie gleich auf Anne und Jens. Um zu demonstrieren, wie glücklich sie mit ihrem "Verlobten" ist, gibt Nelly Nils vor Jens' Augen einen Kuss ...

Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

