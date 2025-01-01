Schmetterlinge im Bauch
Folge 119: Episode 119
21 Min.Ab 12
Nelly und Nils beginnen ihre gemeinsame Reise wie ein eingespieltes Team, und Nelly merkt, wie gut ihr die Begleitung ihres Freundes tut. Übermütig denken sie sich auf der Fahrt eine romantische Kennenlern-Geschichte aus. In Bielefeld angekommen, treffen sie gleich auf Anne und Jens. Um zu demonstrieren, wie glücklich sie mit ihrem "Verlobten" ist, gibt Nelly Nils vor Jens' Augen einen Kuss ...
Schmetterlinge im Bauch
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions