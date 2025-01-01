Schmetterlinge im Bauch
Folge 12: Episode 12
22 Min.Ab 12
Nach dem Kuss ist Jens vollends entflammt und macht Nelly in der Lounge vor allen Gästen eine Szene - bei der Judith durch eine Intrige von Volker Zeugin wird. Konstantin kann Nellys drohende Kündigung gerade noch abwenden. Als sie das am Abend mit ihren Kollegen feiert, taucht Jens schon wieder auf. Mit einem Strauß Rosen macht er ihr vor allen einen zweiten Heiratsantrag ...
Schmetterlinge im Bauch
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
