Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schmetterlinge im Bauch

Episode 12

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 12
Joyn Plus
Episode 12

Episode 12Jetzt ohne Werbung streamen

Schmetterlinge im Bauch

Folge 12: Episode 12

22 Min.Ab 12

Nach dem Kuss ist Jens vollends entflammt und macht Nelly in der Lounge vor allen Gästen eine Szene - bei der Judith durch eine Intrige von Volker Zeugin wird. Konstantin kann Nellys drohende Kündigung gerade noch abwenden. Als sie das am Abend mit ihren Kollegen feiert, taucht Jens schon wieder auf. Mit einem Strauß Rosen macht er ihr vor allen einen zweiten Heiratsantrag ...

Alle Staffeln im Überblick

Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

Alle 1 Staffeln und Folgen