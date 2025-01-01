Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmetterlinge im Bauch

Episode 120

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 120
Episode 120

Schmetterlinge im Bauch

Folge 120: Episode 120

21 Min.Ab 12

Nach dem Kuss hat niemand mehr einen Zweifel: Nelly und Nils sind wie geschaffen füreinander. Und mit seiner Hilfe schafft sie es, die Geschichte mit Jens endgültig abzuschließen. Doch als sie Omi Lachner ihre selbst ausgedachte Liebesgeschichte auftischen, passiert's: Nelly beginnt, Nils mit anderen Augen zu sehen. Der magische Moment: Nelly ist verliebt!

