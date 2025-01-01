Schmetterlinge im Bauch
Folge 120: Episode 120
21 Min.Ab 12
Nach dem Kuss hat niemand mehr einen Zweifel: Nelly und Nils sind wie geschaffen füreinander. Und mit seiner Hilfe schafft sie es, die Geschichte mit Jens endgültig abzuschließen. Doch als sie Omi Lachner ihre selbst ausgedachte Liebesgeschichte auftischen, passiert's: Nelly beginnt, Nils mit anderen Augen zu sehen. Der magische Moment: Nelly ist verliebt!
Schmetterlinge im Bauch
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions