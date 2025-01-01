Schmetterlinge im Bauch
Folge 121: Episode 121
22 Min.Ab 12
Nach dem Kuss ist zwischen Nelly und Nils nichts mehr so wie vorher. Vor allem Nelly ist hin und her gerissen: In ihrer Angst, Nils als Freund zu verlieren, versucht sie, ihre Gefühle auszublenden - vergeblich. Die Liebe bricht sich schließlich Bahn ... Von Katrin gebeten, nimmt Volker sich vor, netter zu Henning zu sein ...
Schmetterlinge im Bauch
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions