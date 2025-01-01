Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmetterlinge im Bauch

Episode 121

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 121
Episode 121

Schmetterlinge im Bauch

Folge 121: Episode 121

22 Min.Ab 12

Nach dem Kuss ist zwischen Nelly und Nils nichts mehr so wie vorher. Vor allem Nelly ist hin und her gerissen: In ihrer Angst, Nils als Freund zu verlieren, versucht sie, ihre Gefühle auszublenden - vergeblich. Die Liebe bricht sich schließlich Bahn ... Von Katrin gebeten, nimmt Volker sich vor, netter zu Henning zu sein ...

Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

