Schmetterlinge im Bauch
Folge 122: Episode 122
22 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Nach Nils' und Nellys "erstem Mal" taucht ausgerechnet Mark im Bielefelder Landhotel auf. Jens' Oma ist es schließlich, die mit dem untrüglichen Auge der Erfahrung erkennt, wem Nellys wahren Gefühle gelten: Nils! Während sie sich noch gegen die verwirrende Einsicht wehrt und Mark an ihrer Seite Jens' Trauung verfolgt, geben sich Nils und Nelly unter seiner Sitzbank um ein Haar das "Ja"-Wort ...
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Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 emotions & © Season 1: Sat.1