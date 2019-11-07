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Schmetterlinge im Bauch

Episode 122

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 122vom 07.11.2019
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Schmetterlinge im Bauch

Folge 122: Episode 122

22 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Nach Nils' und Nellys "erstem Mal" taucht ausgerechnet Mark im Bielefelder Landhotel auf. Jens' Oma ist es schließlich, die mit dem untrüglichen Auge der Erfahrung erkennt, wem Nellys wahren Gefühle gelten: Nils! Während sie sich noch gegen die verwirrende Einsicht wehrt und Mark an ihrer Seite Jens' Trauung verfolgt, geben sich Nils und Nelly unter seiner Sitzbank um ein Haar das "Ja"-Wort ...

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