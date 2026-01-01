Schmetterlinge im Bauch
Folge 13: Episode 13
23 Min.Ab 12
Nelly wird von der Romantik der Situation überrollt und gibt Jens' Drängen nach - sie landen im Bett. Zu Nils' und Carolas Entsetzen lässt sie sich von Jens überreden, wieder mit nach Bielefeld zu kommen. Obwohl Melanie ihm gerade eine riesige Eifersuchtsszene wegen Nelly hingelegt hat, inszeniert Nils einen Abschiedsabend ...
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
