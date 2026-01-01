Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmetterlinge im Bauch

Episode 13

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 13
Folge 13: Episode 13

23 Min.Ab 12

Nelly wird von der Romantik der Situation überrollt und gibt Jens' Drängen nach - sie landen im Bett. Zu Nils' und Carolas Entsetzen lässt sie sich von Jens überreden, wieder mit nach Bielefeld zu kommen. Obwohl Melanie ihm gerade eine riesige Eifersuchtsszene wegen Nelly hingelegt hat, inszeniert Nils einen Abschiedsabend ...

SAT.1 emotions
