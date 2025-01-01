Schmetterlinge im Bauch
Folge 14: Episode 14
23 Min.Ab 12
Nelly bereitet sich mit gemischten Gefühlen auf ihre Rückkehr nach Bielefeld vor. Gerührt nimmt sie das Abschiedsgeschenk von Nils entgegen: Einen selbst gebastelten Bumerang. Bei Star Line als Passagierin aufzutauchen, fühlt sich für Nelly irgendwie falsch an. Kurz vor dem Start merkt sie, dass sie gerade die falsche Richtung eingeschlagen hat ...
Schmetterlinge im Bauch
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions