Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schmetterlinge im Bauch

Episode 15

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 15
Joyn Plus
Episode 15

Episode 15Jetzt ohne Werbung streamen

Schmetterlinge im Bauch

Folge 15: Episode 15

23 Min.Ab 12

Erleichtert verlässt Nelly das Flugzeug und nimmt glücklich ihre Arbeit wieder auf. Doch dann stellt sie fest, dass ihre Kündigung verschwunden ist. Damit sie Konstantin nicht in die Hände fällt und sie wieder einmal einen chaotischen Eindruck bei ihrem Chef hinterlässt, geht sie ein hohes Risiko ein und durchsucht Konstantins Büro ...

Alle Staffeln im Überblick

Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

Alle 1 Staffeln und Folgen