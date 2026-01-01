Schmetterlinge im Bauch
Folge 16: Episode 16
23 Min.Ab 12
Nachdem Konstantin Nelly unter seinem Schreibtisch entdeckt hat, kündigt er ihr fristlos. Zwar kann sie wieder bei Katrin unterkommen, hat aber keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen soll. Erst ein Gespräch mit ihrer Mutter bringt sie weiter: Wer etwas will, muss auch etwas dafür tun! Nelly stürzt sich in die Jobsuche ...
