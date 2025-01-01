Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schmetterlinge im Bauch

Episode 17

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 17
Joyn Plus
Episode 17

Episode 17Jetzt ohne Werbung streamen

Schmetterlinge im Bauch

Folge 17: Episode 17

22 Min.Ab 12

Nelly ist frustriert: Sie hat keinen Job mehr, und da Nils seine Notlüge gegenüber Tante Inge nicht aufgedeckt hat, wurde sie auch noch von seiner Verlobungsparty ausgeladen. Als sie ihren Kummer im Schwalbennest ertränken will, trifft sie auf Judith, die sich mit Martinis über ihren Liebeskummer wegen Konstantin hinwegtröstet. Beide schütten sich ihr Herz aus ...

Alle Staffeln im Überblick

Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

Alle 1 Staffeln und Folgen