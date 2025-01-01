Schmetterlinge im Bauch
Folge 17: Episode 17
22 Min.Ab 12
Nelly ist frustriert: Sie hat keinen Job mehr, und da Nils seine Notlüge gegenüber Tante Inge nicht aufgedeckt hat, wurde sie auch noch von seiner Verlobungsparty ausgeladen. Als sie ihren Kummer im Schwalbennest ertränken will, trifft sie auf Judith, die sich mit Martinis über ihren Liebeskummer wegen Konstantin hinwegtröstet. Beide schütten sich ihr Herz aus ...
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
