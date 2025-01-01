Schmetterlinge im Bauch
Folge 18: Episode 18
23 Min.Ab 12
Bei seinem Sturz in die Glasscherben hat Nils sich an den Händen verletzt. Melanie schleift ihn missmutig ins Krankenhaus, obwohl sie ihren Ärger noch längst nicht überwunden hat. Doch als er eine Spritze bekommt, fällt Nils in Ohnmacht - und hat einen Traum, der seine Zukunft entscheidend beeinflusst ...
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions