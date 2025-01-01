Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joyn
Schmetterlinge im Bauch

Episode 18

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 18
Episode 18

Schmetterlinge im Bauch

Folge 18: Episode 18

23 Min.Ab 12

Bei seinem Sturz in die Glasscherben hat Nils sich an den Händen verletzt. Melanie schleift ihn missmutig ins Krankenhaus, obwohl sie ihren Ärger noch längst nicht überwunden hat. Doch als er eine Spritze bekommt, fällt Nils in Ohnmacht - und hat einen Traum, der seine Zukunft entscheidend beeinflusst ...

