Schmetterlinge im Bauch
Folge 19: Episode 19
24 Min.Ab 12
Halbherzig nimmt Nelly Martins Angebot an und beginnt im Biomarkt zu arbeiten. Mark versucht, sich bei Konstantin und Judith für Nelly einzusetzen, stößt jedoch auf taube Ohren. Als Nelly in ihrer Enttäuschung Mark gegenüber erwähnt, Judith habe bei ihrer gemeinsamen Zechtour versprochen, dass sie ihren Job wiederbekommt, wird er hellhörig ...
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions