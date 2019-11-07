Schmetterlinge im Bauch
Folge 20: Episode 20
23 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Nelly lehnt Judiths Deal ab: Sie darf wieder bei Star Line anfangen, wenn sie niemandem etwas von ihrem gemeinsamen Absturz im Schwalbennest erzählt. Das hat Nelly nicht nötig! Doch der Job im Biomarkt macht sie auch nicht glücklich - und Mark lässt nicht locker. Er will Nelly unter allen Umständen zu Star Line zurückholen.
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 emotions & © Season 1: Sat.1