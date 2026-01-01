Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schmetterlinge im Bauch

Episode 21

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 21
Joyn Plus
Episode 21

Episode 21Jetzt ohne Werbung streamen

Schmetterlinge im Bauch

Folge 21: Episode 21

23 Min.Ab 12

Nils fühlt sich bei den Hochzeitsvorbereitungen übergangen, und auch die neue Eigentumswohnung sieht er eher als eine Einschränkung denn als Geschenk. Die Zeichen stehen gegen eine Hochzeit, aber er will es noch nicht wahrhaben. Einzig mit Nelly erlebt er einen schönen Moment, sie bekunden das erste Mal ihre Freundschaft ...

Alle Staffeln im Überblick

Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

Alle 1 Staffeln und Folgen