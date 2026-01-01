Schmetterlinge im Bauch
Folge 21: Episode 21
23 Min.Ab 12
Nils fühlt sich bei den Hochzeitsvorbereitungen übergangen, und auch die neue Eigentumswohnung sieht er eher als eine Einschränkung denn als Geschenk. Die Zeichen stehen gegen eine Hochzeit, aber er will es noch nicht wahrhaben. Einzig mit Nelly erlebt er einen schönen Moment, sie bekunden das erste Mal ihre Freundschaft ...
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions