SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 22
24 Min.Ab 12

Nelly und Nils beschließen, gemeinsam den Junggesellenabend zu verbringen. Zu ihrer großen Freude stellen sie fest, dass sie einen gemeinsamen Kindheitstraum haben: einmal in einem Kaufhaus zu übernachten. Sie ziehen los, um ihren Traum zu verwirklichen. Bevor sie - wie Bruder und Schwester - in einem der Kaufhausbetten einschlafen, kommen Nils' Bedenken wegen der Hochzeit zur Sprache ...

