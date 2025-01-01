Schmetterlinge im Bauch
Folge 22: Episode 22
24 Min.Ab 12
Nelly und Nils beschließen, gemeinsam den Junggesellenabend zu verbringen. Zu ihrer großen Freude stellen sie fest, dass sie einen gemeinsamen Kindheitstraum haben: einmal in einem Kaufhaus zu übernachten. Sie ziehen los, um ihren Traum zu verwirklichen. Bevor sie - wie Bruder und Schwester - in einem der Kaufhausbetten einschlafen, kommen Nils' Bedenken wegen der Hochzeit zur Sprache ...
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions