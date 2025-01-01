Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schmetterlinge im Bauch

Episode 23

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 23
Joyn Plus
Episode 23

Episode 23Jetzt ohne Werbung streamen

Schmetterlinge im Bauch

Folge 23: Episode 23

23 Min.Ab 12

Nelly und Nils haben im Kaufhaus verschlafen. Bis zur Hochzeit ist nur noch wenig Zeit, und dann ist auch noch der Anzug, den Nils aus der Reinigung holt, der Falsche - dennoch schaffen sie es pünktlich. Die Trauung könnte vollzogen werden - wenn Nils nicht auf einmal Zweifel hätte ...

Alle Staffeln im Überblick

Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

Alle 1 Staffeln und Folgen