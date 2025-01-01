Schmetterlinge im Bauch
Folge 23: Episode 23
23 Min.Ab 12
Nelly und Nils haben im Kaufhaus verschlafen. Bis zur Hochzeit ist nur noch wenig Zeit, und dann ist auch noch der Anzug, den Nils aus der Reinigung holt, der Falsche - dennoch schaffen sie es pünktlich. Die Trauung könnte vollzogen werden - wenn Nils nicht auf einmal Zweifel hätte ...
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions