Schmetterlinge im Bauch
Folge 24: Episode 24
23 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Nellys Chaostag fängt gut an: Sie weist Niklas Petermann in seine Schranken, indem sie ihm eine Lehre erteilt. Zu Hause tritt sie ins Fettnäpfchen, indem sie Katrin von Hennings drohender Kündigung erzählt - der macht ihr daraufhin Vorwürfe. Als sie schließlich am Abend mit Katrin in der Bar sitzt, findet sie nicht die erhoffte Ruhe, sondern eine erneute Herausforderung ...
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 emotions & © Season 1: Sat.1