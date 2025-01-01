Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmetterlinge im Bauch

Episode 28

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 28
Episode 28

Schmetterlinge im Bauch

Folge 28: Episode 28

22 Min.Ab 12

Als Nelly Marks schlechten Gesundheitszustand sieht, bietet sie ihre Hilfe an, und er nimmt sie auch gleich ganz in Anspruch. Sich der merkwürdigen Situation durchaus bewusst, begleitet sie ihn nach Hause bis in sein Schlafzimmer. Obwohl zwischen den beiden nichts passiert, hat der Abend ungeahnte Folgen ...

