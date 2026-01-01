Schmetterlinge im Bauch
Folge 3: Episode 3
23 Min.Ab 12
Nelly trifft ihren neuen Nachbarn Nils, der sie spontan zum Abendessen einlädt - und zum Schlafen auf der Wohnzimmercouch, um ihr über die Einsamkeit in der ungewohnten Umgebung hinwegzuhelfen - Nelly nimmt dankbar an. Als sie am nächsten Tag den Job bei Starline bekommt, scheint es endlich bergauf zu gehen. Doch die nächste Katastrophe naht bereits ...
Schmetterlinge im Bauch
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Copyrights:© SAT.1 emotions