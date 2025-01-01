Schmetterlinge im Bauch
Folge 30: Episode 30
22 Min.Ab 12
Nils' Beschwerden bei der Arbeit werden immer schlimmer, schließlich macht er deswegen sogar ein Werkstück kaputt. Frustriert wirft er alles hin, aber Nelly schafft es, ihn erneut zu motivieren. Gemeinsam stellen sie den Hocker für Hansen noch rechtzeitig fertig. Nils bekommt seinen Auftrag - und eine schlimme Nachricht.
