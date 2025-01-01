Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmetterlinge im Bauch

Episode 30

SAT.1 emotions Staffel 1 Folge 30
Episode 30

Schmetterlinge im Bauch

Folge 30: Episode 30

22 Min. Ab 12

Nils' Beschwerden bei der Arbeit werden immer schlimmer, schließlich macht er deswegen sogar ein Werkstück kaputt. Frustriert wirft er alles hin, aber Nelly schafft es, ihn erneut zu motivieren. Gemeinsam stellen sie den Hocker für Hansen noch rechtzeitig fertig. Nils bekommt seinen Auftrag - und eine schlimme Nachricht.

