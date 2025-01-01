Schmetterlinge im Bauch
Folge 31: Episode 31
22 Min.Ab 12
Nelly muss dem Gerücht entgegentreten, dass Mark und sie eine Affäre haben. Mark konterkariert ihre Bemühungen, weil er Konstantin, der ihm weitere Affären mit Kolleginnen verboten hat, seine Unabhängigkeit beweisen will. Als Nelly ihn deshalb erbost zur Rede stellt, kommt es zu einem Kuss. Nils wiederum erfährt, dass er seine rechte Hand fast ein halbes Jahr lang nicht belasten darf ...
