Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schmetterlinge im Bauch

Episode 31

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 31
Joyn Plus
Episode 31

Episode 31Jetzt ohne Werbung streamen

Schmetterlinge im Bauch

Folge 31: Episode 31

22 Min.Ab 12

Nelly muss dem Gerücht entgegentreten, dass Mark und sie eine Affäre haben. Mark konterkariert ihre Bemühungen, weil er Konstantin, der ihm weitere Affären mit Kolleginnen verboten hat, seine Unabhängigkeit beweisen will. Als Nelly ihn deshalb erbost zur Rede stellt, kommt es zu einem Kuss. Nils wiederum erfährt, dass er seine rechte Hand fast ein halbes Jahr lang nicht belasten darf ...

Alle Staffeln im Überblick

Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

Alle 1 Staffeln und Folgen