Schmetterlinge im Bauch
Folge 32: Episode 32
22 Min.Ab 12
Nelly verfolgt der Kuss von Mark bis in ihre Träume. Zu ihrer Erleichterung darf sich Mark durch Intervention von Konstantin in der Firma keine Beziehungen mehr leisten ... Wegen seiner verletzten Hand sagt Nils den Hansen-Auftrag ab und verschweigt den Schwestern vorerst die Geldsorgen. Nach Nellys Zuspruch schöpft Nils wieder Hoffnung und organisiert sich einen Job im Callcenter ...
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions