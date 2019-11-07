Schmetterlinge im Bauch
Folge 33: Episode 33
23 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Angestachelt von Nellys Ablehnung ihm gegenüber, beschließt Mark, sie aus der Reserve zu locken. Er flirtet mit einer der Bewerberinnen für den Stewardess-Posten und versucht damit, in Nelly Eifersucht zu säen ... Nils beginnt seine Schicht im Callcenter. Frustriert muss er sich eingestehen, dass er ein schlechter Verkäufer ist. Als Nils abends nach Hause kommt, erwartet ihn eine Überraschung ...
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 emotions & © Season 1: Sat.1