Schmetterlinge im Bauch

Episode 35

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 35
Episode 35

Schmetterlinge im Bauch

Folge 35: Episode 35

22 Min.Ab 12

Nelly redet Mark ins Gewissen, sich mit seinem Bruder auszusöhnen. Mark erkennt, dass er einen Fehler gemacht hat, und sucht die Aussprache mit Konstantin. Die beiden versöhnen sich ... Katrin warnt Henning davor, sich von Hallstedt einseifen zu lassen. Doch Henning gerät mehr und mehr in den Bann von ihm ... Alex und Laja müssen zurück nach Petersfehn. Es kommt zu einem tränenreichen Abschied!

