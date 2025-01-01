Schmetterlinge im Bauch
Folge 36: Episode 36
22 Min.Ab 12
Als Nelly Katrins Besorgnis über Hennings Nicht-Nachhause-Kommen spürt, denkt sie sich nichts Schlimmes. Sie vermutet normale Eheprobleme und schlägt ihr zur Ablenkung einen gemeinsamen Tangokurs vor. Als Nelly Henning am nächsten Tag derangiert zur Arbeit kommen sieht, gerät sie ins Zweifeln. Hat Henning Katrin angelogen? Nils legt seinen Schwestern seine finanzielle Situation offen ...
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions