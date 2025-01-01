Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schmetterlinge im Bauch

Episode 36

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 36
Joyn Plus
Episode 36

Episode 36Jetzt ohne Werbung streamen

Schmetterlinge im Bauch

Folge 36: Episode 36

22 Min.Ab 12

Als Nelly Katrins Besorgnis über Hennings Nicht-Nachhause-Kommen spürt, denkt sie sich nichts Schlimmes. Sie vermutet normale Eheprobleme und schlägt ihr zur Ablenkung einen gemeinsamen Tangokurs vor. Als Nelly Henning am nächsten Tag derangiert zur Arbeit kommen sieht, gerät sie ins Zweifeln. Hat Henning Katrin angelogen? Nils legt seinen Schwestern seine finanzielle Situation offen ...

Alle Staffeln im Überblick

Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

Alle 1 Staffeln und Folgen