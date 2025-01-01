Schmetterlinge im Bauch
Folge 37: Episode 37
22 Min.Ab 12
Nelly weiß zunächst nicht, wie sie sich Henning gegenüber verhalten soll, der Katrin ganz offensichtlich angelogen hat. Als sie ihn mit seiner Lüge konfrontiert, redet sich Henning heraus: Angeblich hat er sich mit einer alten Schulfreundin getroffen ... Konstantin, Mark und Judith unterschreiben den riskanten Vertrag über den Kauf eines teuren Flugzeuges - sehr zum Unwillen von Judith.
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
12
Copyrights:© SAT.1 emotions