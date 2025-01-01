Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schmetterlinge im Bauch

Episode 37

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 37
Joyn Plus
Episode 37

Episode 37Jetzt ohne Werbung streamen

Schmetterlinge im Bauch

Folge 37: Episode 37

22 Min.Ab 12

Nelly weiß zunächst nicht, wie sie sich Henning gegenüber verhalten soll, der Katrin ganz offensichtlich angelogen hat. Als sie ihn mit seiner Lüge konfrontiert, redet sich Henning heraus: Angeblich hat er sich mit einer alten Schulfreundin getroffen ... Konstantin, Mark und Judith unterschreiben den riskanten Vertrag über den Kauf eines teuren Flugzeuges - sehr zum Unwillen von Judith.

Alle Staffeln im Überblick

Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

Alle 1 Staffeln und Folgen