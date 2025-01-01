Schmetterlinge im Bauch
Folge 38: Episode 38
22 Min.Ab 12
Nelly beobachtet Henning zusammen mit Hallstedt. Anschließend ist sie im Zwiespalt zwischen ihrer Sympathie für Henning und ihrer Loyalität zu Star Line. Konstantin denkt darüber nach, Judith ihre Anteile abzukaufen. Am Tag der wichtigen Vertragsunterzeichnung kommt es zum Eklat - Hallstedt weigert sich zu unterschreiben!
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions