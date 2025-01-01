Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmetterlinge im Bauch

Episode 38

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 38
Episode 38

Schmetterlinge im Bauch

Folge 38: Episode 38

22 Min.Ab 12

Nelly beobachtet Henning zusammen mit Hallstedt. Anschließend ist sie im Zwiespalt zwischen ihrer Sympathie für Henning und ihrer Loyalität zu Star Line. Konstantin denkt darüber nach, Judith ihre Anteile abzukaufen. Am Tag der wichtigen Vertragsunterzeichnung kommt es zum Eklat - Hallstedt weigert sich zu unterschreiben!

