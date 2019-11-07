Schmetterlinge im Bauch
Folge 39: Episode 39
22 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Nelly verspricht Henning, ihm zu helfen. Während sie noch überlegt, wie die Hilfe aussehen könnte, lenkt Volker offen den Verdacht auf Henning. Als Alex erfährt, dass Zack gleich Simon ist, ist sie maßlos enttäuscht von ihrer Schwester. Dabei will Laja sogar auf ihre Liebe verzichten, um den Hausfrieden zu sichern ... Carola traut sich nicht, Martin zu sagen, dass sie gern bei ihm wohnen würde ...
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 emotions & © Season 1: Sat.1