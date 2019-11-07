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Schmetterlinge im Bauch

Episode 4

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 4vom 07.11.2019
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Schmetterlinge im Bauch

Folge 4: Episode 4

23 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Nelly stolpert an ihrem ersten Arbeitstag von einer Aufregung in die nächste - und dann taucht auch noch ihre Mutter in der Lounge auf und benimmt sich bei einem wichtigen Gast peinlich daneben. Volker ist voller Schadenfreude, und Judith erteilt Nelly eine Verwarnung. Und als Nelly nach Feierabend erschöpft nach Hause kommt, wartet schon die nächste Herausforderung auf sie ...

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