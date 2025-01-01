Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmetterlinge im Bauch

Episode 40

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 40
Episode 40

Schmetterlinge im Bauch

Folge 40: Episode 40

22 Min.Ab 12

Nelly entscheidet sich, der Geschäftsführung vorläufig nichts über Hennings Verrat zu sagen. Ein Fehler? Nils bemerkt, dass er Alex gegenüber zu hart war. Durch Offenheit, Selbstkritik und Lob gelingt es ihm, sie zum Bleiben zu bewegen ... In ihrer neuen Wohnung wird Carola klar, wie unglücklich sie die Aussicht macht, alleine zu wohnen. Sie beschließt, Martin ihre wahren Gefühle zu offenbaren ...

