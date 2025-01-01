Schmetterlinge im Bauch
Folge 41: Episode 41
23 Min.Ab 12
Alex und Laja wollen von Nils als Arbeitskräfte ernst genommen werden und sich nicht weiter mit Tests hinhalten lassen. Sie entschließen sich kurzerhand, die Türen, an denen sie üben sollten, auf dem Flohmarkt zu verkaufen. Zur gleichen Zeit hat Nils für die Türen ebenfalls einen Käufer gefunden. Fassungslos steht er mit ihm in der leeren Werkstatt.
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions