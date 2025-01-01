Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 41
23 Min.Ab 12

Alex und Laja wollen von Nils als Arbeitskräfte ernst genommen werden und sich nicht weiter mit Tests hinhalten lassen. Sie entschließen sich kurzerhand, die Türen, an denen sie üben sollten, auf dem Flohmarkt zu verkaufen. Zur gleichen Zeit hat Nils für die Türen ebenfalls einen Käufer gefunden. Fassungslos steht er mit ihm in der leeren Werkstatt.

