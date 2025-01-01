Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 43
Schmetterlinge im Bauch

Folge 43: Episode 43

21 Min.Ab 12

Nelly muss ihr Loungekonzept ohne Computerunterstützung präsentieren, weil Volker heimlich die Daten hat verschwinden lassen. Mit Marks Hilfe gelingt ihr dennoch ein Erfolg, den die beiden gern feiern würden. Zack versucht einen neuen Anlauf, um Laja zu gewinnen, indem er Alex darum bittet, Laja frei zu geben. Laja erfährt von Zacks Unterfangen ...

