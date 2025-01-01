Schmetterlinge im Bauch
Folge 43: Episode 43
21 Min.Ab 12
Nelly muss ihr Loungekonzept ohne Computerunterstützung präsentieren, weil Volker heimlich die Daten hat verschwinden lassen. Mit Marks Hilfe gelingt ihr dennoch ein Erfolg, den die beiden gern feiern würden. Zack versucht einen neuen Anlauf, um Laja zu gewinnen, indem er Alex darum bittet, Laja frei zu geben. Laja erfährt von Zacks Unterfangen ...
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions