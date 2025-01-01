Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 44

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 44
Folge 44: Episode 44

22 Min.Ab 12

Nelly und Mark gelingt es nicht, sich aus dem Weg zu gehen. Sie müssen gemeinsam einen schwierigen Gast, ein verwöhntes Einzelkind mit Flugangst, betreuen. Der Junge stiftet großes Chaos, doch die beiden kooperieren außerordentlich gut. Sie bekommen ihn und seine Flugangst in den Griff. Die beiden loben sich gegenseitig und kommen sich erneut näher ...

SAT.1 emotions
