Schmetterlinge im Bauch
Folge 44: Episode 44
22 Min.Ab 12
Nelly und Mark gelingt es nicht, sich aus dem Weg zu gehen. Sie müssen gemeinsam einen schwierigen Gast, ein verwöhntes Einzelkind mit Flugangst, betreuen. Der Junge stiftet großes Chaos, doch die beiden kooperieren außerordentlich gut. Sie bekommen ihn und seine Flugangst in den Griff. Die beiden loben sich gegenseitig und kommen sich erneut näher ...
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions